Одесские журналисты зафиксировали огромные очереди за заграничными документами. Спрос вырос в несколько раз.

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Очереди за паспортами

Как рассказала в комментарии 24 каналу начальница управления Государственной миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк, работники сервисных центров ежедневно обслуживают в среднем 400 человек.



Огромные очереди за загранпаспортами / Фото из телеграма "Компас Одесса"

Это в 3 – 4 раза больше, чем обычно. Люди записываются за услугой в основном в электронную очередь, но немало одесситов приходят оформить документы лично.



Количество желающих получить документы выросло в несколько раз / Фото из телеграма "Компас Одесса"

По словам Елены Погребняк, ажиотаж начался сразу после выходных 12 – 13 февраля. Отметим, что накануне в посольстве Израиля призвали граждан своей страны вернуться или воздержаться от поездок в Украину.

Ежедневно получить загранпаспорт хотят в среднем 400 человек: смотрите видео

Бегство олигархов

На фоне постоянных сообщений об угрозе военной агрессии России, из Украины на выходных сбежали бизнесмены и олигархи. Предварительно известно о вылете самолетов с Ринатом Ахметовым, Борисом Колесниковым, Игорем Абрамовичем, Вадимом Новинским и другими.



Спрос на услугу вырос после выходных / Фото из телеграма "Компас Одесса"

Ранее стало известно о скоплении 140 тысяч российских военных у границ Украины. Глава Кремля устроил и масштабную блокаду Черного моря, а в Беларусь перебросил военную технику для якобы совместных учений.

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В то же время российские СМИ со ссылкой на минобороны страны-агрессора сообщили об отводе части войск от украинских границ. Подразделения якобы должны вернуться в свои гарнизоны, но совместные учения с белорусами еще продолжаются.

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