Про це в етері телемарафону єдиних новин 17 липня розповів міністр юстиції Денис Малюська. 24 канал передає деталі.

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Кілька заборонених партій подали апеляції

Малюська зауважив, що станом на сьогодні вже декілька партій, чию діяльність заборонили в Україні, подали апеляційні заяви, намагаючись оскаржити рішення. За його словами, у переліку найпотужнішою з тих, які заборонив суд першої інстанції, є партія "Опозиційна платформа – За життя".

Вони (ОПЗЖ – ред. 24 канал) подали апеляцію, і ми очікуємо найближчим часом її розгляду у касаційному суді. Але ми налаштовані оптимістично, розраховуємо на чесне й прозоре правосуддя,

– підкреслив очільник Мін'юсту.

Посадовець додав, що юридичний процес досі триває, втім кілька партій, найімовірніше, подавати апеляції задля оскарження рішення щодо заборони їхньої діяльності не будуть. Міністр зазначив, що повну картину Міністерство юстиції очікує побачити до кінця липня цього року.

До кінця літа будемо мати вже розкладку по партіях, їхніх активах: хто найбагатший, хто найбідніший, і скільки коштів чи активів отримає держава унаслідок їхньої заборони,

– пояснив Малюська.

До слова, посадовець також наголосив, що наразі "лідером" щодо кількості нерухомості та інших активів серед заборонених судом партій є Комуністична партія України.

Додамо, що апеляцію від ОПЗЖ прокоментувала також представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря. Чиновниця зауважила, що оскаржувальну заяву партії розглядатиме Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду – це відбуватиметься протягом одного місяця з моменту відкриття апеляційного провадження.

Контекст

Нагадаємо, що раніше суд заборонив цілу низку проросійських партій. Рішення передбачає конфіскацію всього їхнього офіційного майна, фінансів та решти активів на користь держави. Мовиться, зокрема, про такі відомі політичні сили:

ОПЗЖ;

"Опозиційний блок";

Комуністична партія України;

"Блок Володимира Сальдо";

"НАШІ";

"Партія Шарія";

"Русь Єдина" тощо.

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