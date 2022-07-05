Так, суд задовольнив позов Міністерства юстиції України.

Зауважте Сотні об’єктів, – Малюська назвав проросійську партію, яка має найбільше нерухомості

Рішення суду

заборонено діяльність Комуністичної партії України;

державі передали майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень.

Насправді цю партію Окружний адміністративний суд Києва заборонив ще 2015 році, коли прийняли закон про декомунізацію. Тоді рішення оскаржили в апеляційному порядку, воно не набуло чинності.

Відтак Комуністична партія продовжувала існувати. Від виборчого процесу її, звісно, усунули, але вона отримувала членські внески. Міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що партія мала чи не найбільше активів. У комуністів залишилось багато нерухомості ще з радянських часів. При цьому велика частина цього майна навіть не була внесена в Держреєстр.

Заборона інших партій

Раніше Рада національної безпеки і оборони вирішила призупинити діяльність партій, що пов’язані з Росією, під час воєнного стану. Мовиться про ОПЗЖ, "Партію Шарія", "Опозиційний блок" та "Наші".

3 травня Верховна Рада заборонила проросійські партії в Україні. Під заборону потрапили ті політичні сили, які публічно заперечують збройну агресію Росії проти України, анексію українських територій та виправдовують війну.

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