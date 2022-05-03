За заборону проросійських партій проголосували депутати Верховної Ради, повідомляє 24 канал. Відповідний закон 7172-1 підтримали 330 нардепів.
Варте уваги Рада проголосувала за перенесення святкування Дня перемоги на 8 травня
В Україні відтепер буде заборонена діяльність партій, які мають проросійський характер. Депутати Верховної Ради вирішили заборонити діяльність таких партій в Україні.
За заборону проросійських партій проголосували депутати Верховної Ради, повідомляє 24 канал. Відповідний закон 7172-1 підтримали 330 нардепів.
Варте уваги Рада проголосувала за перенесення святкування Дня перемоги на 8 травня