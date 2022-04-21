Про це заявив голова Комітету виборців Олексій Кошель. За його словами, необхідно повністю заборонити діяльність проросійських партій та громадських організацій.

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Представники ОПЗЖ співпрацювали з окупантами

Кошель розповів, що від початку війни в Україні представники політичної партії Опозиційна платформа – За життя, щонайменше 50 разів співпрацювали з російськими загарбниками.

Я поверхнево рахував, побачив понад 50 випадків, коли активісти, члени, депутати партії ОПЗЖ співпрацювали з окупантом – з так званими тимчасовими адміністраціями, в інших формах. Саме представники цієї політичної сили,

– зауважив голова КВУ.

За його словами, також не потрібно забувати, що в Україні є цілий політичний "букет", зокрема партія Шарія та Комуністична партія, яка де-факто збереглася – вона має свідоцтво про реєстрацію і юридично працює.

Кошель наголосив на необхідності заборони діяльності цих політсил та громадських організацій на законодавчому рівні.

"Дуже важливо не припуститися помилки 2006 року, коли в рамках декомунізації заборонили компартію, а вони вже близько 6 років судяться і продовжують формально існувати. Ми повинні розуміти, що після завершення війни буде відродження проросійських партій, громадських організацій у різному форматі", – пояснив голова КВУ.

Він підсумував, що тут дуже важливі чіткі критерії та механізми, як забороняти їхню діяльність.

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