Юрій Бойко та його партнери з ОПЗЖ намагаються перефарбуватися через припинення діяльності проросійських партій. Вони утворили "Платформу за життя та мир" та намагаються перефарбуватися у патріотів.

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Депутати ОПЗЖ мають покинути Верховну Раду

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний – депутатам ОПЗЖ не вдасться ввести суспільство в оману. Вони працювали на ворога, тому мають скласти свої повноваження у парламенті.

Члени партії ОПЗЖ – тієї, яка принесла в нашу країну війну, проміняла нашу Незалежність у Харківських угодах на дешевий газ – мають якнайшвидше покинути Верховну Раду,

– написав він у своєму твітері.

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