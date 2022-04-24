Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що справа Віктора Медведчука розвивається дуже активно, він дає цінні покази на своїх посіпак. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Медведчук дає покази

За словами Данілова, Медведчук розповідає правоохоронцям не лише про свою діяльність, а й тих, хто був з ним пов'язаний.

Він дає покази на всіх своїх партнерів, бізнес-партнерів, які в нього були в недалекому минулому. Я дуже дякую нашій контррозвідці, яка блискуче відпрацювала операцію,

– сказав секретар РНБО.

Попри звинувачення у державній зраді Віктор Медведчук залишається народним депутатом України. Без вироку суду Верховна Рада не може позбавити його мандати, єдиною підставою для цього може стати заява самого Медведчука на складання повноважень.

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