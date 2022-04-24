Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что дело Виктора Медведчука развивается очень активно, он дает ценные показы на своих приспешников. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Медведчук дает показания

По словам Данилова, Медведчук рассказывает правоохранителям не только о своей деятельности, но и о тех, кто был с ним связан.

Он дает показания на всех своих партнеров, бизнес партнеров, которые у него были в недалеком прошлом. Я очень благодарю нашу контрразведку, которая блестяще отработала операцию,

– сказал секретарь СНБО.

Несмотря на обвинения в государственной измене, Виктор Медведчук остается народным депутатом Украины. Без приговора суда Верховная Рада не может лишить его мандаты, единственным основанием может стать заявление самого Медведчука на сложение полномочий.

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