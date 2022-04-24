Юрий Бойко и его партнеры по ОПЗЖ пытаются перекраситься из-за прекращения деятельности пророссийских партий. Они создали "Платформу за жизнь и мир" и пытаются перекраситься в патриотов.

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Депутаты ОПЗЖ должны покинуть Верховную Раду

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден – депутатам ОПЗЖ не удастся ввести общество в заблуждение. Они работали на врага, поэтому должны сложить свои полномочия в парламенте.

Члены партии ОПЗЖ – той, которая принесла в нашу страну войну, променяла нашу Независимость в Харьковских соглашениях на дешевый газ – должны как можно быстрее покинуть Верховную Раду,

– написал он в своем твиттере.

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