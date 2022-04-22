Це він заявив під час телемарафону. Вадим Бойченко підкреслив, що саме "завдяки" депутатами від ОПЗЖ російські загарбники знищили усі автобуси в місті, якими б мали евакуйовувати людей.

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Депутати ОПЗЖ такі ж убивці, як і російські військові

Я хочу наголосити, щоб усі розуміли, і вони (депутати ОПЗЖ – 24 канал) мають це розуміти: вбивства, які відбулися у Маріуполі, а це понад 20 тисяч мирних мешканців, ця кров на їхніх (ОПЗЖ – 24 канал) руках. Вони також є вбивцями, вони сприяли цьому,

– підкреслив Бойченко.

Він додав, що у Росії була чітка мета – зруйнувати Маріуполь. І цей ворожий вогонь корегували на місці. Мовиться про місцеву фракцію ОПЗЖ. Вона, зазначив Бойченко, зголосила замінити владу у місті. Передовсім про Костянтина Іващенка та Євгена Хармишева.

Вадим Боченко зазначив, що в місті працюють над тим, щоб позбавити членів фракції ОПЗЖ мандатів.

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