Про це 24 каналу розповів міністр Денис Малюська. За його словами, досі жодна з партій не подала до суду апеляцію.
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Яка проросійська партія лідирує за активами
За словами Малюськи, чи не найбільше активів має проросійська "Комуністична партія України".
В них є безліч різної нерухомості, яка залишилася ще з радянських часів. До того ж, велика частина цього майна навіть не була внесена в Держреєстр,
– пояснив міністр.
Він наголосив, що саме ця партія є однозначним лідером. За його словами, мова може йти про сотні об'єктів нерухомості, які зареєстровані на "Комуністичну партію".
"Безумовно це не об'єкти в центрі Києва, а це приміщення по всій території України, і велика частина нерухомості перебуває на тимчасово окупованій території", – зазначив Малюська.
Міністр також заявив, що щодо інших партій, то фахівці планують знайти принаймні активи, по нерухомості це не будуть такі ж масштаби.
Чи зможуть проросійські партії оскаржити конфіскацію? На це Малюська відповів. що сумнівається в цьому.
Принцип про те, що майно забороненої політичної партії переходить державі, вже закріплений на рівні закону. І зараз лише черга за постановою Кабміну,
– додав він.
Міністр пояснив, що це майно потрапить в оперативне управління відповідного держпідприємства або Фонду держмайна. Надалі воно буде або використовуватися державою, або буде виставлене на продаж. Гроші підуть у бюджет України.
Малюська про майно проросійських партій та зрадників України: відео
До слова, Верховна Рада України заборонила діяльність проросійських партій в Україні. Ворогу не вдасться більше впливати на українську політику через своїх посіпак.
Так, в Україні заборонили 13 проросійських партій:
- "Русь єдина",
- "Опозиційна платформа – за життя",
- "Партія Шарія”,
- "Опоблок",
- "Соціалісти",
- "Наші",
- "Держава",
- "Блок Володимира Сальдо",
- партія "Справедливості та розвитку",
- Соціалістична партія України,
- "Ліва опозиція",
- "Союз лівих сил",
- Прогресивна соціалістична партія України.