Об этом 24 каналу рассказал министр Денис Малюска. По его словам, до сих пор ни одна из партий не подала в суд апелляцию.

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Какая пророссийская партия лидирует по активам

По словам Малюськи, больше всего активов имеет пророссийская "Коммунистическая партия Украины".

У них есть множество разной недвижимости, которая осталась еще с советских времен. К тому же большая часть этого имущества даже не была внесена в Госреестр,

– объяснил министр.

Он отметил, что именно эта партия является однозначным лидером. По его словам, речь может идти о сотнях объектов недвижимости, зарегистрированных на "Коммунистическую партию".

"Безусловно, это не объекты в центре Киева, а это помещения по всей территории Украины, и большая часть недвижимости находится на временно оккупированной территории", – отметил Малюска.

Министр также заявил, что в отношении других партий специалисты планируют найти по крайней мере активы, по недвижимости это не будут такие же масштабы.

Смогут ли пророссийские партии оспорить конфискацию? На это Малюска ответил, что сомневается в этом.

Принцип о том, что имущество запретной политической партии переходит государству, уже закреплен на уровне закона. И сейчас только очередь за постановлением Кабмина,

– добавил он.

Министр пояснил, что это имущество попадет в оперативное управление соответствующего госпредприятия или Фонда госимущества. В дальнейшем оно будет либо использоваться государством, либо будет выставлено на продажу. Деньги пойдут в бюджет Украины.

Малюска об имуществе пророссийских партий и предателей Украины: видео

К слову, Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. Врагу не удастся больше влиять на украинскую политику с помощью своих приспешников.

Так, в Украине запретили 13 пророссийских партий: