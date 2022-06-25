Россия должна нести ответственность перед Европейским судом по правам человека

Об этом 24 канала рассказал министр юстиции Украины Денис Малюска. Он отметил, что предварительные иски, с которым Минюст обращалось в ЕСПЧ, были связаны с оккупацией Донбасса, аннексией Крыма и другими случаями грубого нарушения Россией прав человека.

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На этот раз это самый сложный и самый большой иск, который мы будем дополнять,

– рассказал министр.

В настоящее время Украина подала только определенный пакет документов, доказательств, свидетельств, охватывающих период с 24 февраля по 7 апреля . То есть в нем говорится о первой фазе полномасштабного вторжения, закончившейся выбрасыванием российских войск с территории Киевщины. В Минюсте подробно описали этот период и собрали доказательства ряда нарушений Европейской конвенции по правам человека.

В иске четко оговорено то, что Украина требует от России, а именно материальную компенсацию нанесенного ущерба. Предварительная сумма, которую будут обосновывать в отношении первой фазы войны, составляет 80 миллиардов долларов .

Дальше дело будут дополнять новыми фактами и требованиями. Малюска подчеркнул, что все нарушения России все еще находятся под юрисдикцией ЕСПЧ и будут находиться там еще до сентября 2022 года. Несмотря на исключение страны-агрессоры из Совета Европы, кафиры будут нести ответственность перед ЕСПЧ.

В результате Минюст надеется иметь на столе переговорные аргументы по поводу того, что преступления России – это не заявления политиков или военных и не голословные утверждения. Это будет юридический, подписанный судом документ, подробно опишут все нарушения страны-агрессорки и юридически зафиксируют сумму убытков.

Малюска добавил, что война будет обязательно заканчиваться подписанием какого-то документа. В нем речь пойдет о том, кто, в каком размере, порядке и каким образом будет покрывать нанесенный ущерб.

"Соответственно, имея на столе юридический документ о том, сколько миллиардов нам должна Россия, всегда полезно и всегда правильно. И дальше уже будет шаг по разработке механизма, как их заставить эти средства заплатить – с их согласием или без нее", – сказал он. .

Дела будут рассматривать 7 – 8 лет

Министр юстиции сразу подчеркнул, что процедура не будет быстрой. Он пояснил, что в ЕСПЧ до сих пор находятся украинские дела по событиям в Крыму и на Донбассе. Они рассматриваются с 2015 года, когда соответствующие заявления были поданы с пакетами документов.

Здесь тоже вряд ли будет более быстрое рассмотрение. Мы оцениваем, что дело будет рассматриваться 7 – 8 лет, возможно и больше,

– говорит Денис Малюска.

С одной стороны, это связано с тем, что эти дела крайне сложны, и подобные дела вряд ли рассматривались в таком объеме. "Доказательная база – огромная, безумная. Масса как документов, которые следует исследовать, так и объяснений сторон", – пояснил министр.

Он добавил, что, кроме всего, в Европейском суде по правам человека огромная загруженность. Там есть тысячи дел, которые ожидают рассмотрения.

К тому же, для международных юрисдикций традиционно быть медленными. Ни в одной из них практически никогда речь не идет о том, решение выносится, например, в пределах одного года.

Малюська отметил, что быстрыми бывают только обеспечительные меры, когда суд реагирует, по существу не рассматривая дело. Однако ЕСПЧ уже отреагировал на начало Россией полномасштабной войны. Министерство юстиции еще в начале вторжения подало обеспечительное заявление. Тогда ЕСПЧ запретил России производить бомбардировки, уничтожение инфраструктуры и т.д. Но страна-террористка традиционно не послушала.

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