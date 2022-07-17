Об этом в эфире телемарафона единых новостей 17 июля рассказал министр юстиции Денис Малюська. 24 канал передает детали.

Читайте также Сотрудничал с россиянами: в ГБР раскрыли детали задержания экс-начальника СБУ в Крыму Кулинича

Несколько запрещенных партий подали апелляции

Малюська отметил, что на сегодняшний день уже несколько партий, чью деятельность запретили в Украине, подали апелляционные заявления, пытаясь обжаловать решение. По его словам, в списке самой мощной из тех, которые запретил суд первой инстанции, есть партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Они (ОПЗЖ – ред. 24 канал) подали апелляцию, и мы ожидаем в ближайшее время ее рассмотрение в кассационном суде. Но мы настроены оптимистично, рассчитываем на честное и прозрачное правосудие,

– подчеркнул глава Минюста.

Чиновник добавил, что юридический процесс до сих пор продолжается, впрочем, несколько партий, скорее всего, подавать апелляции для обжалования решения о запрете их деятельности не будут. Министр отметил, что полную картину Министерство юстиции ожидает увидеть до конца июля этого года.

К концу лета будем иметь уже раскладку по партиям, их активам: кто самый богатый, кто самый бедный, и сколько средств или активов получит государство в результате их запрета,

– объяснил Малюська.

К слову, чиновник также подчеркнул, что "лидером" относительно количества недвижимости и других активов среди запрещенных судом партий является Коммунистическая партия Украины.

Добавим, что апелляцию от ОПЗЖ прокомментировала также представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря. Чиновница отметила, что оспаривающее заявление партии будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного суда – это будет происходить в течение одного месяца с момента открытия апелляционного производства.

Контекст

Напомним, что ранее суд запретил целый ряд пророссийских партий. Решение предусматривает конфискацию всего их официального имущества, финансов и других активов в пользу государства. Речь идет, в частности, о таких известных политических силах:

ОПЗЖ;

"Оппозиционный блок";

Коммунистическая партия Украины;

"блок Владимира Сальдо";

"НАШИ";

"Партия Шария";

"Русь Единая" и прочие

Вас может заинтересовать – автор инициативы рассказал детали экзамена для получения гражданства Украины: смотрите видео