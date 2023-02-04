Зеленский в обращении рассказал, что это очередной шаг для защиты и очищения нашего государства от тех, кто на стороне агрессора.
Важно Большой обмен, разговор с Сунаком и ситуация на фронте: Зеленский обратился к украинцам
Представление от СБУ
Глава государства рассказал, что есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Зеленский анонсировал, что завтра сделают еще один юридический шаг по выполнению санкций СНБО.
Мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров,
– рассказал Зеленский.
Смотрите обращение Зеленского: видео
В сети обнародовали документ, о котором, вероятно, говорил Зеленский. Там отмечено, что российское гражданство обнаружили у Александра Клименко, Виталия Захарченко, Дмитрия Захарченко и других.
Российское гражданство: громкие случаи
- Президент корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в госизмене, имеет российское гражданство. Об этом свидетельствуют документы, найденные журналистами.
- СМИ также заявили о российском паспорте чиновника Минобороны Александра Лиева, но это оказалось неправдой. Впоследствии журналисты извинились.
- Сбежавшая из Киева в Москву хореографка Татьяна Денисова до сих пор не высказалась о войне. Ее эксмуж Александр Кривошапко объяснил, что та молчит, потому что с Украиной ее ничего больше не связывает, у нее уже русский паспорт.