Зеленский в обращении рассказал, что это очередной шаг для защиты и очищения нашего государства от тех, кто на стороне агрессора.

Важно Большой обмен, разговор с Сунаком и ситуация на фронте: Зеленский обратился к украинцам

Представление от СБУ

Глава государства рассказал, что есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Зеленский анонсировал, что завтра сделают еще один юридический шаг по выполнению санкций СНБО.

Мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров,

– рассказал Зеленский.

Смотрите обращение Зеленского: видео

В сети обнародовали документ, о котором, вероятно, говорил Зеленский. Там отмечено, что российское гражданство обнаружили у Александра Клименко, Виталия Захарченко, Дмитрия Захарченко и других.

Российское гражданство: громкие случаи