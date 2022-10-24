Служба безопасности Украины задержала Богуслаева 22 октября по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве России. 24 октября журналисты обнаружили, что у него российское гражданство с 2000 года.

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Богуслаев имеет гражданство РФ с 2000 года

С тех пор президент "Мотор Сичи" 4 раза избирался народным депутатом Украины и был членом комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, что предусматривало получение доступа к государственной тайне.

Богуслаев получил русский паспорт 18 октября 2000 года. Тогда он обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина России, в обмен на советский паспорт с 1979 года. Об этом свидетельствуют данные системы АС "Роспаспорт".

Богуслаев получил паспорт РФ в 2000 году / Фото "Схем"

Данные Богуслаева / Фото "Схем

Задержанный президент "Мотор Сичи" также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ. Это можно проверить через сайт российской налоговой службы.

Сайт российской Налоговой службы / Фото "Схем"

Также журналисты проверили номер паспорта в реестре Главного управления по миграции Министерства внутренних дел РФ – номер паспорта не находится в перечне недействительных.

Результаты запроса / Фото "Схем"

Отметим, что Богуслаев не только являлся руководителем корпорации "Мотор Сич", но и был доверенным лицом кандидаты в президенты Украины Виктора Януковича, а с 2006 года был народным депутатом четырех созывов подряд. Также он входил в состав комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне.

Журналисты обратились к нескольким бывшим депутатам-членам комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, которые подтвердили, что депутаты этого комитета, в том числе и Богуслаев, долгое время имели доступ к гостайне.

Пока журналистам не удалось связаться с представителями Богуслаева, чтобы получить его комментарий о российском гражданстве. Директор по связям с общественностью АО "Мотор Сич" Руслан Пидорич в комментарии журналистам "Схем" отметил, что "он впервые слышит" о российском гражданстве Богуслаева.

Что известно о задержании Богуслаева

Вечером 22 октября СБУ задержала эксвладельца "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в том, что он сотрудничал с Россией и предоставлял врагу запчасти к самолетам и вертолетам, которыми оккупанты атакуют Украину. Но это еще не все, что Богуслаева подозревают в работе на российские спецслужбы.

Экс-нардеп отказался открывать двери правоохранителям, поэтому их пришлось выбить. В его квартире провели обыски, после чего задержали. Богуслаеву может угрожать пожизненное заключение за коллаборационизм и государственную измену.

Также СБУ опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с Россией. В отрывках телефонных разговоров экснардеп рассказывал, что он не один из Украины. Более того, падение российской ракеты на территорию завода "Мотор Сич" никак не повлияло на его позицию.

Что известно о задержании президента "Мотор Сичи" Богуслаева: видео