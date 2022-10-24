Служба безпеки України затримала Богуслаєва 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві Росії. 24 жовтня журналісти виявили, що він має російське громадянство з 2000 року.

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Богуслаєв має громадянство РФ з 2000 року

Відтоді президент "Мотор Січі" 4 рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

Богуслаєв отримав російський паспорт 18 жовтня 2000 року. Тоді він звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина Росії, в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Про це свідчать дані системи АС "Роспаспорт".



Богуслаєв отримав паспорт РФ у 2000 році / Фото "Схем"



Дані Богуслаєва / Фото "Схем

Затриманий президент "Мотор Січі" також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ. Це можна перевірити через сайт російської Податкової служби.



Сайт російської Податкової служби / Фото "Схем"

Також журналісти перевірили номер паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ – номер паспорта не перебуває у переліку недійсних.



Результати запиту / Фото "Схем"

Зазначимо, що Богуслаєв не лише був керівником корпорації "Мотор Січ", а й був довіреною особою кандидати в президенти України Віктора Януковича, а з 2006 року був народним депутатом чотирьох скликань поспіль. Також він входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Журналісти звернулися до декількох колишніх депутатів-членів комітету з питань національної безпеки та оборони, які підтвердили, що депутати цього комітету, в тому числі й Богуслаєв, тривалий час мали доступ до держтаємниці.

Наразі журналістам не вдалося зв'язатися з представниками Богуслаєва, щоб отримати його коментар щодо російського громадянства. Директор по зв'язках з громадськістю АТ "Мотор Січ" Руслан Пидорич у коментарі журналістам "Схем" зазначив, що "він вперше чує" про російське громадянство Богуслаєва.

Що відомо про затримання Богуслаєва

Увечері 22 жовтня СБУ затримала ексвласника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у тому, що він співпрацював із Росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну. Та це ще не все, Богуслаєва підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Богуслаєва підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Екснардеп відмовився відчиняти двері правоохоронцям, тож їх довелося вибити. У його помешканні провели обшуки, після чого затримали. Богуслаєву може загрожувати довічне ув'язнення за колабораціонізм та державну зраду.

Також СБУ опублікувала докази співпраці Богуслаєва з Росією. В уривках телефонних розмов екснардеп розповідав, що він не за одне з Україною. Ба більше, падіння російської ракети на територію заводу "Мотор Січ" ніяк не вплинуло на його позицію.

До слова – Що відомо про затримання президента "Мотор Січі" Богуслаєва: відео