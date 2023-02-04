Украинский лидер отметил, что сразу 114 вернувшихся домой украинцев, это – рядовые и сержанты, а еще двое – офицеры.

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Еще один успешный обмен пленными

Зеленский констатировал, что 116 воинов нашей армии, Национальной гвардии, терробороны, ВМС, пограничников, ГСЧС, которые были в плену, наконец-то дома.

Мы постоянно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которых содержат в российской неволе. И я счастлив всякий раз, когда это удается,

– подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил всю команду, которая обеспечивает обмены и вспомнил главу МВД Дениса Монастырского, погибшего в ужасной авиакатастрофе в Броварах.

Справка. Утром 18 января Украину всколыхнула ужасная новость о падении вертолета ГСЧС в Броварах. Трагедия произошла возле детского сада. В тот момент в нем находились 73 ребенка. Вертолет летел в командировку в одну из прифронтовых областей Украины. На его борту находилось высшее руководство МВД. Выжить никому из находившихся в вертолете не удалось.

Украинский лидер напомнил, что этот обмен готовился еще с участием Дениса Монастырского. И его гибель – действительно большая потеря для нашего государства.

Всего с 24 февраля из российского плена удалось вернуть уже 1762 украинцев и украинок.

Разговор с британским премьером

4 февраля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Риши Сунаком. Это был очень важный разговор, по итогам которого готовят "очень веские вещи".

Поблагодарил господина премьер-министра, всех британцев за помощь нашему государству. Сейчас в Британии наши ребята уже начали обучаться на танках Challenger. Это хорошая машина. И будет серьезное дело на поле боя. Вместе с нашими партнерами каждый день делаем все, чтобы наши воины имели достаточную силу для защиты от государства-террориста,

– заверил гарант государства.

Зеленский и Сунаки обсудили другие перспективные вещи, которые могут укрепить оборону Украины. Отдельной темой был вопрос угрозы международному олимпийскому движению, возникшей из-за слабости международной спортивной бюрократии.

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Очистка Украины от коллаборантов и ситуация на фронте

Президент Украины также подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора.

Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию в Донбассе. Он признался, что за 346 дней войны России против Украины ему часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая.

"Сейчас опять такое время. Время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях. Но сейчас, как и каждый день из этих 346, стойкость наших воинов решает все", – убежден президент.

По его словам, именно стойкость, храбрость и решительность наших бойцов решает все.