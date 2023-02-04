Места, где Россия хранит свои ракеты, являются военными целями. Об этом рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Кстати говоря "Не смогут запретить бить по России": почему Украине не дают дальнобойные ракеты

Объекты в России – законные цели

По словам Вениславского, для победы над агрессором Украина правомерно может наносить удары по территории России – конечно, также западным оружием. Чиновник напомнил, что государство-агрессор регулярно атакует мирные украинские города со своей территории и из Беларуси.

Все военные объекты, с которых ведется война против Украины, являются законными военными целями,

– подчеркнул он.

Что касается ударов по Москве – Вениславский заметил, это решение остается за нашим военным руководством. Однако он подытожил, чем менее решительны наши союзники, тем больше в Украине гибнет мирных граждан.

Дальнобойные ракеты не будут бить по России

Накануне министр обороны Алексей Резников заявил, если бы ВСУ могли бить на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть.

Министр отметил, что Украина готова предоставлять любые гарантии, что оружие не будет привлечено к атакам на российскую территорию. Мы имеем достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и готовы координировать цели с партнерами.