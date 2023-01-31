Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что Украина имеет право бить по тем местам, откуда Россия запускает ракеты или самолеты для атаки.

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По его словам, Запад понимает, что не бить по территории России просто нельзя. Оппозиционер считает, что они пока просчитывают последствия, что будут делать, когда Украина станет бить по военной инфраструктуре России.

"Этим объясняются задержки по поставкам дальнобойных ракет… Я думаю, что пока союзники просчитывают последствия, но ракеты точно будут. Запад просто пытается понять, как минимизировать последствия", – заявил Гудков.

По его мнению, Запад не готов запретить Украине бить по территории России, поэтому пока задерживает поставки таких дальнобойных ракет.

Это основной мотив. Ведь Запад, как мне кажется, не будет ограничивать Украину в нанесении ударов по территории России. Тем более что Украина уже бьет по аэродромам, не касаясь жилых домов и российского общества,

– заверил Гудков.

Оппозиционер добавил, что Украину никто не будет ограничивать в выборе целей, потому что есть "законы" войны.

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