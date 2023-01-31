Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він наголосив, що Україна має право бити по тих місцях, звідки Росія запускає ракети чи літаки для атаки.
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За його словами, Захід розуміє, що не бити по території Росії просто не можна. Опозиціонер вважає, що вони поки прораховують наслідки, що будуть робити, коли Україна почне бити по воєнній інфраструктурі Росії.
"Цим пояснюються затримки щодо поставок далекобійних ракет… Я думаю, що поки союзники прораховують наслідки, але ракети точно будуть. Захід просто намагається зрозуміти, як мінімізувати наслідки", – заявив Гудков.
На його думку, Захід не готовий заборонити Україні бити по території Росії, тому поки затримує постачання таких далекобійних ракет.
Це основний мотив наразі. Адже Захід, на мою думку, не буде обмежувати Україну у нанесенні ударів по території Росії. Тим більше, що Україна вже б'є по аеродромах, не торкаючись житлових будинків та російське суспільство,
– запевнив Гудков.
Опозиціонер додав, що Україну ніхто не буде обмежувати у виборі цілей, бо є "закони" війни.
Дивіться повне інтерв'ю з Геннадієм Гудковим: відео
Чи може Україна отримати далекобійні ракети: коротко
- Україна продовжує просити міжнародних партнерів надати ракети ATACMS. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що таке озброєння може бути "стримувальним фактором для агресора".
- Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що США не надають Україні ракети ATACMS через страх, аби Владімір Путін не застосував зброю масового ураження.
- Головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що питання ракет ATACMS дуже заполітизоване. За словами військового експерта, альтернативою ATACMS можуть стати крилаті ракети повітряного базування.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що надання Україні ракет великої дальності дозволить суттєво зменшити кількість загиблих з нашого боку.
- У США тривають дискусії щодо постачання Україні ракет великої дальності. Нині у Пентагоні визнають потребу в них. Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал. За його словами, зараз важливо говорити про надання Україні зброї, яка здатна досягати дальніх цілей.