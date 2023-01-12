Про це 24 Каналу сказав радник глави ОП Михайло Подоляк. Він зазначив, що Україна просить тільки те, що легалізоване, зокрема це – ракети підвищеної дальності.

Важливо Розблокували ще одну дорогу, – Подоляк про потужну зброю для України

За його словами, це абсолютно юридично вмотивоване використання і дозволить суттєво зменшити кількість загиблих з нашого боку.

Тому що ми зруйнуємо складську інфраструктуру. В них (окупантів – 24 Канал) не буде снарядів. А це ключовий елемент цієї війни. Тоді ми збільшимо гуманістичну складову і зменшимо кількість втрат. Це важливо,

– пояснює Подоляк.

Він зауважив, що для постачання будь-якого озброєння ведеться складний переговорний процес.

Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: відео



Як швидко Україні надають зброю

Подоляк наголосив, що виглядає все практично: "Ми вам даємо", і це тиждень-два-три.

Але, на його думку, у термінах поставки зброї є дві складові:

перше – логістична доставка,

друге – тренування наших бійців, які мають цим користуватися.

Немає сенсу шось завозити на 2 тижні раніше, ніж закінчать навчання наші хлопці. Синхронізація іноді дає певний розбіжок в часі. А так, логістика – це місяць. Сказали, і десь за місяць буде на полі бою,

– заявив радник глави ОП.

На його думку, така швидка поставка не стосується складних систем, типу Patriot. "Тому що це максимально сучасна технологічна зброя. Там треба навчання. Його не було взагалі. Наші військові не вчилися. І сьогодні це треба пройти", – додав він.

До слова, Україна прагне отримати від США ракети ATACMS, а також бойові дрони Gray Eagle та Reaper. Однак у Вашингтоні поки відмовляються надати Україні цю зброю. Генерал Бен Ходжес вважає, що США розцінюють це як провокація та привід до подальшої ескалації. "Мовляв, їх можуть використати для ударів по цілях в глибині Росії. Але я не погоджуюся з таким баченням", – додав він.