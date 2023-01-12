Це навіть не символ, а чергова розблокована дорога. Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Як зауважує радник, спочатку була потужна кампанія, щоб ми отримали системи ППО для закриття неба. Зараз ми говоримо про це як про логістичну процедуру, яка поступово буде вирішуватися.

"Це вже навіть партнери не обговорюють: "Будемо передавати вам все – і Patriot, і NASAMS, і IRIS-T. Будь ласка, будуйте усе, що дозволить вам закрити небо і зберегти критичну інфраструктуру, як таку", – відзначив Подоляк.

Новий етап

Сьогодні розблокована ще одна дорога – бронетехніка. Спершу це були БМП Marder і Bradley, які вже передаються, а також легкі танки від Франції AMX-10 RC. Наразі, фактично, вирішене питання щодо коаліції країн.

Європейські країни не мають такого обсягу зброї, щоб він був порівнянний з тою кількістю, яку використовує Росія. Тому, безумовно, різні країни надають різні обсяги – 14, 20, 50,

– пояснює Подоляк.

Для того, щоб ефективно це використовувати для комплектації кількох бригад прориву, нам потрібно 250 – 350 танків.

"Маємо бути свідомими щодо цього, але дорога вже розблокована. Ми отримаємо і Challenger, і Abrams, і Leopard", – переконаний радник голови Офісу Президента.

Війна заради війни

Подоляк наголошує, що сьогодні росіяни воюють заради війни. Вони не розуміють, як виграти – це абсолютно очевидно. Втім, вони усвідомлюють, що 2014 рік точно ніхто повторювати не буде.

Ніякого "давайте про щось домовимося, ми вас трошки повбивали, але ви нам віддайте території, ми трошки посидимо і порозказуємо байки про те, що хтось там бомбить народ Донбасу, а потім – підемо далі вас вбивати". На цей сценарій точно ніхто не піде,

– стверджує Михайло Подоляк.

Зрозуміло, чому українці на це не підуть. Але на це не підуть і європейці, наголошує Подоляк, у яких росіяни впродовж тривалого часу вкладали гроші.

"Тому росіяни шоковані. І сьогодні вони ведуть війну просто заради вбивств, адже це сутність "рускава міра". Поки йде війна, вони можуть контролювати свій внутрішній простір", – говорить радник ОП.

Саме тому останніми днями загарбники постійно говорять про Соледар, який буцім-то "взяли". Річ у тім, говорить Подоляк, що на тлі нищівних поразок за 10 місяців війни вони виглядають доволі ніяково перед своїми "краважаднимі адептами вайни". Відтак потрібна яка-не-яка, але перемога.

Важливо! Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу. Прем'єра стартує о 17:00. Не пропустіть!

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