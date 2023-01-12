Это даже не символ, а очередная разблокированная дорога. Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Как отмечает советник, сначала была мощная кампания, чтобы мы получили системы ПВО для закрытия неба. Сейчас мы говорим об этом как о логистической процедуре, которая будет постепенно решаться.

"Это уже даже партнеры не обсуждают: "Будем передавать вам все – и Patriot, и NASAMS, и IRIS-T. Пожалуйста, стройте все, что позволит вам закрыть небо и сохранить критическую инфраструктуру как таковую", – отметил Подоляк.

Новый этап

Сегодня разблокирована еще одна дорога – бронетехника. Сначала это были БМП Marder и Bradley, которые уже передаются, а также легкие танки от Франции AMX-10 RC. Сейчас, фактически, решен вопрос о коалиции стран.

Европейские страны не имеют такого объема оружия, чтобы оно было сравнимо с тем количеством, которое использует Россия. Поэтому, безусловно, разные страны предоставляют разные объемы – 14, 20, 50,

– объясняет Подоляк.

Нам нужно максимально эффективно использовать эту технику. Так, для комплектации нескольких бригад прорыва нам нужно 250 – 350 танков.

"Должны осознавать это, но дорога уже разблокирована. Мы получим и Challenger, и Abrams, и Leopard", – убежден советник главы Офиса Президента.

Война ради войны

Подоляк отмечает, что сегодня россияне воюют ради войны. Они не понимают, как выиграть – это совершенно очевидно. Впрочем, они отдают себе отчет, что 2014 год точно никто повторять не будет.

Никакого "давайте о чем-то договоримся, мы вас немного поубивали, но вы нам отдайте территории, мы немного посидим и расскажем басни о том, что кто-то там бомбит народ Донбасса, а потом пойдем дальше вас убивать". На этот сценарий точно никто не пойдет,

– утверждает Михаил Подоляк.

Вполне понятно, почему украинцы на это не пойдут. Но на это не пойдут и европейцы, отмечает Подоляк, в которых россияне долгое время вкладывали деньги.

"Поэтому россияне в шоке. И сегодня они ведут войну просто ради убийств, ведь это сущность "русского мира". Пока идет война, они могут контролировать свое внутреннее пространство", – говорит советник ОП.

Именно поэтому в последние дни захватчики постоянно говорят о Соледаре, который будто бы "взяли". Дело в том, говорит Подоляк, что на фоне сокрушительных поражений за 10 месяцев войны они выглядят довольно смущенно перед своими "кровожадными адептами войны". Следовательно, нужна какая-никакая, но победа.

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