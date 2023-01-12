Генерал Бен Ходжес, колишній командувач американськими військами в Європі, в інтерв'ю 24 Каналу поділився думками, чому США не надають Україні ракети ATACMS і бойові дрони.

Дізнайтесь більше Росія хоче затягнути війну, аби Захід перестав допомагати, – інтерв'ю з Беном Ходжесом

У США побоюються відповіді Росії

Ходжес зазначив, що хотів би, щоб США та союзники надали Україну далекобійну зброю, зокрема ATACMS, які мають радіус дії у 300 кілометрів.

За його словами, такі ракети й бойові дрони дозволять Україні знищувати російські командні пости та зброю ще далі, що може унеможливити удари по українських цивільних об'єктах.

Водночас колишній командувач американськими військами в Європі висловив розчарування, що США досі не надали Україні цю зброю. Він висловив своє припущення, чому у Вашингтоні не наважилися на цей крок.

Я не знаю точної причини, але знаю, що це може розцінюватися як провокація та привід до подальшої ескалації. Мовляв, їх можуть використати для ударів по цілях в глибині Росії. Я вам так скажу – не погоджуюся з таким баченням,

– сказав він.

Ходжес пригадав, що США "стримували себе" ще до повномасштабного вторгнення Росії, побоюючись, що росіяни зроблять щось інше у відповідь.

"Проте кожного разу, як ми надавали Україні нову зброю, росіяни не мали що сказати у відповідь, і ніякої ескалації не відбувалося. Тобто ми стримували самі себе – от, мовляв, Росія візьме та і використає ядерну зброю, або ще щось зробить. Тому цей процес так повільно йде", – вважає генерал.

Бен Ходжес висловив переконання, що рано чи пізно США дадуть Україні ATACMS і бойові дрони.

Я, звісно, не маю доступу до всіх даних і не можу вам сказати, в чому там насправді проблема. Можу тільки і далі переконувати і уряд США, і німецький уряд надати вам цю зброю,

– резюмував він.

Україна отримає від США ЗРК Patriot