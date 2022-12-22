В інтерв'ю речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракети ATACMS потрібні Україні з чіткою метою. За його словами, таке озброєння може бути "стримувальним фактором для агресора".

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Для захисту потрібна далекобійна зброя

Як зазначив Ігнат, Україна починала з Javelin та Stinger. Наразі ж в арсеналі ЗСУ потужні системи залпового вогню, зокрема ті ж HIMARS, яких так сильно бояться росіяни. Крім того, наші військові вже мають ракети HARM, якими з винищувачів б'ють по засобах ППО ворога. Тож, на його думку, логічно було б ще й надати далекобійні системи ATACMS.

Нагадаємо, що дальність польоту ракет ATACMS складає 300 кілометрів. Були міркування, що Україна їх отримає, щоб ударити по Кримському мосту, але росіяни і без нас впоралися.

Я думаю, що Україна має право захищатися, звільняти свої території, а для цього нам потрібна зброя далекобійна. Це буде стримувальним фактором для агресора, який уже не зможе робити такий терор,

– зазначив він.

Як можна переломити ситуацію на фронті

Ігнат додав, що Україні також потрібні літаки типу F-16. Такого штибу військова допомога від міжнародних партнерів могла б "суттєво переломити ситуацію" на полі бою. За словами речника Повітряних сил, нам необхідні "потужні авіаційні компоненти".

На сьогодні (парк літальних апаратів – 24 каналу) – це радянські винищувачі, бомбардувальники, штурмовики, які морально та фізично застаріли та суттєво поступаються російським аналогам,

– зауважив він.

Він додав, що наразі наша держава потребує найрізноманітніших засобів ППО. Тож вона готова приймати від міжнародних партнерів усе, що вони зможуть запропонувати. За словами Ігната, закрити всі потреби України наявними засобами ППО неможливо. Тож їх потрібно ще і ще більше.



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