Зеленський у звернення розповів, що це – черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора.

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Подання від СБУ

Глава держави розповів, що є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства. Зеленський анонсував, що завтра зроблять ще один юридичний крок на виконання санкцій РНБО.

Ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів,

– розповів Зеленський.

Дивіться звернення Зеленського: відео

У мережі оприлюднили документ, про який, ймовірно, говорив Зеленський. Там зазначено, що російське громадянство виявили в Олександра Клименка, Віталія Захарченка, Дмитра Захарченка та інших.

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