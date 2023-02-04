Зеленський у звернення розповів, що це – черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора.
Важливо Великий обмін, розмова з Сунаком і ситуація на фронті: Зеленський звернувся до українців
Подання від СБУ
Глава держави розповів, що є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства. Зеленський анонсував, що завтра зроблять ще один юридичний крок на виконання санкцій РНБО.
Ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів,
– розповів Зеленський.
Дивіться звернення Зеленського: відео
У мережі оприлюднили документ, про який, ймовірно, говорив Зеленський. Там зазначено, що російське громадянство виявили в Олександра Клименка, Віталія Захарченка, Дмитра Захарченка та інших.
Російське громадянство: гучні випадки
- Президент корпорації "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у держзраді, має російське громадянство. Про це свідчать документи, які знайшли журналісти.
- ЗМІ також заявили про російський паспорт чиновника Міноборони Олександра Лієва, але це виявилось неправдою. Згодом журналісти вибачились.
- Хореографка Тетяна Денисова, яка втекла з Києва в Москву, досі не висловилась про війну. Її ексчоловік Олександр Кривошапко пояснив, що та мовчить, бо з Україною її нічого більше не пов'язує, у неї вже російський паспорт.