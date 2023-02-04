Деталі розповів голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.

Важливо Арахамія анонсував "очищення парламенту": хто може втратити мандати

Серед тих, кого Зеленський позбавив громадянства, є:

ексвіце-прем'єр, екссекретар РНБО та ексголова АП Андрій Клюєв;

ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник;

ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко;

ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко;

ексголова СБУ Олександр Якименко.

Однак це далеко не повний список. Окрім ексчиновників часів Януковича до списку увійшли:

депутат Харківської обласної ради Микита Шенцев, син колишнього нардепа Дмитра Шенцева;

член правління державного авіабудівного концерну "Авіація України" часів прем'єрства Януковича Олександр Горбильов;

депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський;

син Андрія Клюєва Богдан.

Що буде далі

Арахамія заявив, що наступним кроком буде:

накладання на них санкцій,

арешт та конфіскація на користь держави усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів.

Раніше Зеленський розповів, що це – черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора. Відтак, глава держави підписав нові документи для захисту держави. Припускали, що це може стосуватись осіб, які мають російське громадянство.

Додамо, що суд нарешті дозволив арештувати і самого президента-втікача Віктора Януковича. Дозвіл на арешт експрезидента надали у кримінальному провадженні за обставинами, які він вчинив 18 – 20 лютого 2014 року. Мовиться про розстріл майданівців.

Зазначили, що розслідування встановило – Янукович спільно з головою Служби безпеки, міністром внутрішніх справ, міністром оборони та низкою високопосадовців без законних підстав організував силовий розгін демонстрантів. Раніше для експрезидента обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою через узурпацію влади, Харківські угоди, дезертирство тощо.