Как оказалось, предатель корректировал ракетные удары по Киеву. Теперь ему грозит лишение свободы.

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Так, чиновнику регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" оккупанты обещали лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.

Мужчина находился на постоянной связи с ФСБ. Он следил за передвижением военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Кроме того, предатель пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.

Однако вражеского приспешника СБУ задержала в Чернигове. У него нашли переписку с представителем ФСБ.

Что грозит предателю

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала вражеского агента / фото Служба безопасности Украины

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