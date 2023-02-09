Как оказалось, предатель корректировал ракетные удары по Киеву. Теперь ему грозит лишение свободы.
Обратите внимание Российские агенты готовили ракетные удары по железной дороге и энергообъектам Одессы и Херсона
Как сотрудник Укрзализныци работал на Россию
Так, чиновнику регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" оккупанты обещали лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.
Мужчина находился на постоянной связи с ФСБ. Он следил за передвижением военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.
Кроме того, предатель пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.
Однако вражеского приспешника СБУ задержала в Чернигове. У него нашли переписку с представителем ФСБ.
Что грозит предателю
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
СБУ задержала вражеского агента / фото Служба безопасности Украины
СБУ продолжает разоблачать предателей Украины
- Недавно правоохранители разоблачили российскую агентуру в Днепропетровской области. Злоумышленники разведывали позиции спецназовцев ВСУ и готовили теракты.
- Также Служба безопасности разоблачила и задержала вражеских агентов. Они готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам на Юге Украины.
- Кроме того, СБУ разоблачила военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который предал украинский народ и сдавал врагу расположение собственных собратьев.
- СБУ задержала агента России, который работал на ФСБ. Коллаборант надеялся получить от оккупантов квартиру в Крыму.
- А в Черновицкой области поймали кадрового сотрудника управления ФСБ России в Красноярском крае. Шпион собирал информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ и Нацгвардии, в частности отдельного полка специального назначения 4308.