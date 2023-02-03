Агенты собирали разведданные о прифронтовых местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на Востоке.

Кстати говоря В Одесской области СБУ разоблачила военнослужащего ВСУ, который сдавал позиции россиянам

Злоумышленники пытались найти, где расположены законспирированные базы сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.

Планировали теракты

Агенты пытались расширять свою сеть информаторов, в частности среди украинских военных и правоохранителей. Планировали, если оккупационные группировки приблизятся к Днепропетровщине, агенты ФСБ должны совершать вместе с ними диверсии и теракты в регионе.

Следователи установили, что агентурную группу возглавил бывший работник местного подразделения расформированной милиции. оккупанты завербовали его задолго до начала полномасштабного вторжения. С тех пор мужчина фактически находился в статусе вражеского резидента, ему было дано задание сформировать собственную агентурную сеть.

Разоблачили российских агентов / Фото СБУ:

У агентов нашли много оружия

После 24 февраля россияне активизировали группу по сбору разведывательной информации. оккупанты обещали агентам "золотые горы". Говорили, что после захвата региона те получат руководящие "должности" в местных оккупационных администрациях.

Сотрудники СБУ во время обысков у агентов обнаружили много оружия:

огнестрельное оружие с глушителями; ️

боевые гранаты; ️

патроны разного калибра; ️

средства связи для конспиративной коммуникации с представителями фсб.

Все фигуранты сообщены о подозрении в государственной измене. Суд избрал им всем меру пресечения – содержание под стражей.