Глава Одесской ОВА рассказал, что обыски не обошли и область. Следует добавить, что работа спецслужб в этом регионе была достаточно плодотворной и результативной.

Читайте также Руководство Сумской ОВА разоблачили на хищении средств для восстановления

Какие нарушения разоблачили в Одесской области

Марченко отметил, что 1 февраля в коррупции разоблачили заместителя начальника одного из управлений Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА. Известно, что должностное лицо наладило преступный механизм получения денег при содействии в беспрепятственном выделении земельных участков.

Кроме того, 2 февраля сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции объявили о подозрение еще двум должностным лицам администрации, подозреваемых в присвоении государственных средств при закупке пищевых продуктов.

По данным следствия, должностные лица в сговоре с директором ООО завысили рыночную стоимость продуктов при заключении трехсторонних соглашений о приобретении продовольственных товаров для Вооруженных сил Украины.

Правоохранители установили, что в апреле 2022 года только по одному заключенному с подконтрольным обществом договору на закупку продуктов на 40 миллионов гривен разница в стоимости достигла семи миллионов.

СБУ разоблачила военного-предателя

В этот же день СБУ разоблачила военнослужащего Вооруженных сил Украины, предавшего украинский народ и сдавал врагу расположение собственных собратьев.

Марченко подчеркнул, что неприкосновенных ни в администрации, ни в области нет, и каждый должен и будет нести ответственность за свои поступки согласно законам Украины.

Обыски спецслужб 1 февраля: коротко