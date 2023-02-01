Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев. Он сообщил, что громкие реализации ДБР – это результат системной работы Бюро в течение длительного периода.

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Общество сформировало запрос на справедливость

Сухачев говорит, что Бюро только начало информировать общество о своих шагах по преодолению коррупции на топуровне. Однако эта работа не прекращалась после начала полномасштабной агрессии России. Ведь коррупция, по словам директора ДБР, является не менее опасным врагом для Украины, чем Россия.

Война создала иллюзию вседозволенности у некоторых украинских чиновников и правоохранителей, решивших, что "война все спишет". Сухачев отмечает, что в обществе уже давно и четко сформирован запрос на справедливость и нетерпимость по отношению к коррупции среди чиновников всех уровней.

Сегодня ряд спецслужб провели мероприятия в рамках уголовных дел, где фигурируют высокие чины Министерства обороны, налоговой, других министерств и ведомств.

Это далеко не все. В работе наших следователей и оперативников много интересных материалов. Время, когда можно было безнаказанно грабить государство и взрывать его боевую готовность – прошло и прошло очень давно. Если кто-то этого до сих пор не понял – тем хуже для них,

– сказал Сухачев.

По его словам, сейчас есть только один путь – работать на Победу и ради Победы. Он подчеркнул, что "продолжение следует".

Как отреагировали в Офисе генпрокурора

Генеральный прокурор Андрей Костин подытожил сегодняшние обыски и оглашение подозрений бывшим и действующим должностным лицам. Костин напомнил, что власть предусматривает ответственность.

"Если вы не согласны жить по закону – это будет уголовная ответственность", – подчеркнул он.

По словам Костина, сегодня было сообщено о подозрении четырем должностным лицам – экс-заместителю министра обороны и эксминистру энергетики и угольной промышленности, действующему и бывшему должностному лицу минобороны. По результатам следственных действий сообщается о подозрениях топменеджмента ПАО "Укртатнафта".

Также должностное лицо Одесской ОВА разоблачено на взятке 40 000 долларов за махинации с землей.

Обыски 1 февраля: коротко