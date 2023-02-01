Стоит заметить, что говорится об обысках у Коломойского, Авакова, Столара, руководительницы налоговой Киева и других. Также глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что будет уволен весь руководящий состав таможни.
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Что говорят в СБУ об обысках
Сегодня (1 февраля – 24 Канал) Служба безопасности Украины вместе с коллегами по силовому блоку проводит ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с внутренним врагом,
– заявили в СБУ.
Более того, там заверили, что в рамках открытых дел 1 февраля проходят десятки обысков и вручают подозрения фигурантам.
По данным Василия Малюка, речь идет о лицах, которые своими действиями вредят безопасности государства в разных сферах:
- предателях Украины и агентах российских спецслужб;
- представителях организованной преступности;
- должностных лицах, чиновниках и коррупционерах, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса.
Глава Службы безопасности Украины заявил, что это только первый этап комплексной и системной работы, уже проводимой СБУ.
"Каждый преступник, имеющий дерзость вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать – мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий", – пообещал Василий Малюк.
Чиновник объяснил, что СБУ уже рассказывает людям о последствиях обысков и будет продолжать информировать в ближайшие дни, ведь объем материалов значительный.
Кратко о резонансных обысках и подозрениях
- 1 февраля Служба безопасности Украины наведалась с обысками к известному олигарху Игорю Коломойскому. Причина в том, что правоохранители разоблачили масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен на "Укрнафте" и "Укртатнафте". Это произошло из-за неуплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем.
- Также силовики пришли с обысками к исполняющей обязанности начальника налоговой службы Киева Оксане Датий. Ее обвиняют в многомиллионных незаконных схемах обогащения. Интересно, что во время обыска у нее обнаружили "список желаний". Мечтала чиновник о соболиной шубе, поездке в Лондон, подарке от любимого – часах Breguet, заработать 1 миллион долларов и прочее.
- Более того, с обысками пришли к экс-министру внутренних дел Арсену Авакову, депутату запрещенной в Украине ОПЗЖ Вадиму Столару.
- О подозрениях сообщили экс-главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику, двум чиновникам из Министерства обороны и бывшему заместителю главы госпредприятия "Промоборонэкспорт".