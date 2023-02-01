Об этом рассказал Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия. По его словам, государство "поможет" смениться тем, кто этого не хочет.

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Первые успехи "весенних посадок" от Арахамии

Сегодня в Украине прошли обыски ряда должностных лиц и структур. Это произошло в рамках обещанных в правительстве "весенних посадок".

Успехами в реформации госструктур в первый день февраля поделился глава фракции "Слуга Народа". Среди перечисленного, Арахамия указал увольнение руководящего состава Гостаможни.

Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться,

– отметил Арахамия.

Также глава фракции объявил о:

Обысках в Налоговой;

вручении сообщений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;

обысках у Коломойского по делу "Укрнафты";

целой серии "негласных следственных действий";

обысках в Авакова;

обысках у Столара.

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Глава ВСК подтвердил увольнение руководства таможни

Глава Временной следственной комиссии (ВСК) Ярослав Железняк подтвердил увольнение руководящего состава таможни.

Добавим, что и. главы Государственной таможенной службы был Вячеслав Демченко. Железняк анонсировал, что на его должность временно будет назначен один из заместителей – Сергей Звягинцев.

Заметим, накануне глава ВСК поделился, что комиссия около 5 часов обсуждала "черное зерно", которое, по словам нардепа, помогала вывозить Гостаможня. Тогда политик добавил, что "все понятно и плохо".

ДМС, праздник близится. И не только ДМС, направлений то у нас много,

– заинтриговал глава ВСК.

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