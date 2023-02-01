Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Він повідомив, що гучні реалізації ДБР – це результат системної роботи Бюро впродовж тривалого періоду.
До теми "Глобальний удар по внутрішньому ворогу": СБУ проводить десятки обшуків у різних регіонах
Суспільство сформувало запит на справедливість
Сухачов каже, що Бюро лише почало інформувати суспільство про свої кроки щодо подолання корупції на топрівні. Проте ця робота не припинялась й після початку повномасштабної агресії Росії. Адже корупція, за словами директора ДБР, є не менш небезпечним ворогом для України, ніж Росія.
Війна створила ілюзію вседозволеності у деяких українських чиновників та правоохоронців, які вирішили, що "війна усе спише". Сухачов наголошує, що у суспільстві вже давно і чітко сформовано запит на справедливість та нетерпимість щодо корупції серед чиновників усіх рівнів.
Тож сьогодні низка спецслужб провели заходи у межах кримінальних проваджень, де фігурують високі чини Міністерства оборони, податкової, інших міністерств та відомств.
Це – далеко не все. У роботі наших слідчих та оперативників ще багато цікавих матеріалів. Час, коли можна було безкарно грабувати державу та підривати її бойову готовність – минув і минув дуже давно. Якщо хтось цього досі не зрозумів – тим гірше для них,
– сказав Сухачов.
За його словами, зараз є лише один шлях – працювати на Перемогу та задля Перемоги. Він підкреслив, що "далі буде".
Як відреагували в Офісі генпрокурора
Генеральний прокурор Андрій Костін підсумував сьогоднішні обшуки та оголошення підозр колишнім і чинним посадовцям. Костін нагадав, що влада передбачає відповідальність.
"Якщо ви не згодні жити за законом — це буде кримінальна відповідальність", – підкреслив він.
За словами Костіна, сьогодні було повідомлено про підозру чотирьом посадовцям – ексзаступнику міністра оборони та ексміністру енергетики і вугільної промисловості, чинному та колишньому посадовцям міноборони. За результатами слідчих дій повідомлено про підозри топменеджменту ПАТ "Укртатнафта".
Також посадовця Одеської ОВА викрито на хабарі 40 000 доларів за махінації з землею.
Обшуки 1 лютого: коротко
- Вранці СБУ з обшуками завітала до олігарха Ігоря Коломойського. Правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на "Укрнафті" та "Укртатнафті". Це трапилось через несплату податків та легалізацію грошей, здобутих злочинним шляхом.
- Цього ж дня спецслужби прийшли з обшуками до виконувачки обов'язків начальника податкової служби Києва Оксани Датій. Її звинувачують у багатомільйонних незаконних схемах збагачення. Цікаво, що під час обшуку в неї знайшли "список бажань". Мріяла посадовиця про соболину шубку, поїздку у Лондон, подарунок від коханого – годинник Breguet, заробити 1 мільйон доларів та інше.
- Ба більше, з обшуками прийшли до ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, депутата забороненої в Україні ОПЗЖ Вадима Столара.
- Про підозри повідомили ексглаві Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику, двом чиновникам з Міністерства оборони та колишньому заступнику глави держпідприємства "Промоборонекспорт".