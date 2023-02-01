Окрім статків, під час обшуку у посадовиці виявили кілька списків бажань до 2018 та 2021 Нового року. Про це видання повідомляє з посиланням на джерела в ДБР.

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Про що мріяла Оксана Датій

У 2018 році Датій записала у свій список бажань на листку підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження – годинник Breguet.

А у 2021 році чиновниця мріяла стати заступницею глави податкової служби столиці, все ще бажала відпочити із чоловіком у Лондоні та на Мальдівах та заробити 1 мільйон доларів. Судячи з того, що знайшли у неї вдома, більшість бажань здійснилися і навіть трохи "краще", ніж планувала чиновниця. Проте не самі по собі, а завдяки злочинним схемам та фінансовим оборудкам.

Список бажань Оксани Датій: фото УП

Довідка. У 2021 році Датій призначили заступницею начальника відділу аналізу податкової інформації управління спеціального аудиту ГУ ДПС у Києві, а у 2022 році вона стала виконувачкою обов'язків начальника ДПС столиці.

Що знайшли у неї вдома

Спосіб життя тимчасової начальниці Головного управління Державної податкової служби у Києві який не відповідає рівню її офіційних доходів. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 мільйона доларів США. Що навіть більше, ніж мільйон, про який вона лиш могла мріяти у 2021 році.

Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами. Під час слідчих дій вже знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч гривень та 2,2 тисячі євро. Частина цих коштів зберігались просто в пакеті одного відомого брендового магазину.

І невідомо, скільки квартир обшукало ДБР. Адже виявилось, що чиновниця має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 мільйон доларів США, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, а також дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів США.

При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США.

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1 лютого відбулась низка обшуків