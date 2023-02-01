Державне бюро розслідувань підтвердило, що проводить обшуки у виконувачки обов’язків начальника київської податкової.

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Керівницю податкової служби Києва викрили на багатомільйонних оборудках

ДБР повідомило, що спіймало виконувачку обов'язків начальника київської податкової (посаду якої зараз обіймає Оксана Датій – 24 Канал) на зловживанні владою та службовим становищем.

Повідомляється, що вона за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

Низка схем та махінацій: що встановило розслідування

Окрім виконання обов’язків начальника київської податкової, Датій є Головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.

Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки,

– мовиться у повідомлення.

Окрім цього, за оперативними даними, вона через своїх довірених осіб організовувала схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання неправдивих відомостей про доходи.

За експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень. В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів.

Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг",

– наголосили в ДБР.

Вдома у Датій знайшли багато цікавого

Також правоохоронці проводять обшуки вдома у керівниці київської податкової. Вони зауважили, що спосіб життя Оксани Датій не відповідає рівню її офіційних доходів:

вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів США,

будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США,

дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів США,

Дорогі прикраси,

Виключно дорогий брендовий одяг,

Золоті годинники та інші елітні речі,

158 тисяч доларів США,

530 тисяч гривень,

2,2 тисячі євро.

При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США.

Зверніть увагу. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів США.

Домашні "скарби" керівниці київської податкової: