1 лютого 2023 року ДБР проводить обшуки у керівників податкової Києва. Про це журналісти повідомляють із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

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У кого проводять обшуки

За словами журналістів, ДБР проводить слідчі дії у виконувача обов'язків голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у столиці.

До тіньового обігу потрапило понад 30 мільярдів гривень держави

Джерела видання повідомили, що ДБР розслідує факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, зокрема шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів.

Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 мільярдів гривень державних коштів,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу звернулася до ДБР за коментарем, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію. Наразі очікуємо відповіді.

ДБР розшукує корупціонерів в держорганах