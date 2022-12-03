Зазначають, що працівники ДБР вилучили документи щодо оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним зі столичних підприємств.

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Встановлено, що у 2015 році одне зі столичних товариств уклало інвестиційний договір із КМДА щодо будівництва спортивних об’єктів та споруд. Однак, за даними слідства товариство не виконує умови інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту,

– зазначили в ДБР.

Про які порушення мова

За даними слідства, роботи, які мали бути виконані ще до березня 2022 року, наразі здійснені лише на 30% від заявленого в проєктно-кошторисній документації.

Загальна сума інвестицій по інвестиційному договору складає майже 149 мільйонів гривень.

Працівники ДБР перевіряють причетність службових осіб КМДА до причин невиконання підприємством умов інвестиційного договору впродовж останніх 7 років.

Ймовірно, мова про парк "Муромець"

ЗМІ повідомляють, що йдеться про парк "Муромець".

Парк "Муромець" розташовано в Деснянському районі, між Оболонню і Троєщиною на Трухановому острові і острові Муромець. На території парку облаштовано так званий X-Park.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.