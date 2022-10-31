Державне бюро розслідувань не втомлюється ловити зрадників України та розслідувати корупційні справи. У відомстві заявили, що продовжують ревізію на Одеській митниці, де приховали від розмитнення 133 контейнери.

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Не хотіли оформляти гелікоптер

Наші воїни кожного ліквідовують ворога на передовій та потребують у великій кількості сучасної техніки та авіації, якими, зокрема, є гелікоптери Мі-2. На Одещині ці літальні апарати не хотіли довгий час оформлювати.

Під час огляду чергового контейнера працівники ДБР виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2. Він вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням,

– сказала представниця ДБР Ольга Чиканова.

Наразі ДБР розслідує справу, встановлює власників техніки та обставини переміщення гвинтокрила. Окрім того, у відомстві наголосили, що покарають усі винних посадовців митниці, які під час повномасштабної агресії Росії проти України не сприяли тому, щоб Мі-2 вчасно розмитнили.

За словами Офісу Генпрокурора гелікоптер перебував на митниці, взагалі, з 2007 року.



Знайшли Мі-2 на Одеській митниці / Фото Офісу Генерального прокурора

Зверніть увагу! Раніше ДБР уже фіксувало масштабні зловживання на Одеській митниці. Загалом задокументовано збитків державі на 300 мільйонів гривень.

Відомо, силовики уже вилучили вертоліт і розв'язують питання про передачу його Збройним Силам України. За справу взялась Одеська обласна прокуратура.

Знайшли у контейнері на митниці гелікоптер: дивіться відео ДБР

Які справи розслідує ДБР: актуальна інформація

Нещодавно Державне бюро розслідувань повідомило про підозру зрадникам України. Вони брали участь у захопленні "Азовсталі". йдеться про так званого міністра МВС "ДНР" та шістьох учасників оперативно-бойового тактичного формування "Каскад". Російські найманці у травні цього року під керівництвом "міністра" брали безпосередню участь у захопленні "Азовсталі". Разом з окупантами вони знищували підприємство, вбивали зокрема й мирних громадян, які переховувались там під захистом українських військових.

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Окрім того, одного з керівників прокуратури Кіровоградської області затримали на хабарі – йому загрожує до 8 років в'язниці. Посадовець вимагав у чоловіка, що хотів ухилитися від армії 7,5 тисяч доларів.

Варте уваги – психолог пояснив, як розпізнати зрадника: дивіться відео