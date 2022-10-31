Тепер зрадникам загрожує в'язниця. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Важливо Шукав HIMARS: на Дніпропетровщині виявили зрадника, який допомагав російським окупантам
Зрадники України брали участь у захопленні "Азовсталі"
Як стало відомо, ДБР повідомило про підозру так званому міністру МВС "ДНР" та шістьом учасникам оперативно-бойового тактичного формування "Каскад".
Російські найманці у травні цього року під керівництвом так званого міністра брали безпосередню участь у захопленні "Азовсталі". Разом з окупантами вони знищували підприємство, вбивали зокрема й мирних громадян, які переховувались там під захистом українських військових.
Також встановлено, що зрадники України брали в полон наших захисників.
Семи громадянам повідомлено про підозру у держзраді / фото Офіс генпрокурора
ДБР повідомило про підозру зрадникам: дивіться відео
Що загрожує зрадникам
Наразі досудове розслідування триває.Бойовикам повідомили про підозру у державній зраді, а також у керівництві та участі у нападі на підприємство у складі непередбачених законами України воєнізованих формувань. У разі затримання їм може загрожувати довічне ув’язнення.
У відомстві наголосили, що всі зрадники, які сьогодні воюють на боці окупантів проти власного народу будуть викриті та притягнуті до відповідальності.
В Україні часто виявляють зрадників
- Раніше правоохоронці затримали кримчанина, який передавав окупантам координати для ракетних ударів по Києву. Ще на початку російського вторгнення його завербували росіяни.
- СБУ затримала поплічника Росії, який наводив ворожі ракети по Рівному. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення ЗСУ на території регіону.
- У Миколаєві СБУ заарештувала чиновника, який керував російською агентурою та передавав ворогу дані про ЗСУ.
- Також затримано посіпаку російських окупантів на Дніпропетровщині. Він шукав HIMARS і американську артилерію в області.
- У Харкові затримали ворожого агента. У його телефоні виявили листування з абонентами з Росії.
- Окрім цього, 22 жовтня СБУ затримала ексвласника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у державній зраді.
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