Разом зі спільницею чоловік передав ворогу інформацію про 21 вищевказаний об'єкт.

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Як діяв зловмисник

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на території тимчасово окупованого Криму, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був завербований спецслужбами держави-агресора. Від російських кураторів він отримав завдання, використовуючи свої зв'язки, організувати збір та передачу інформації про:

пересування на території Києва та Київської області українських військ,

розташування блокпостів,

а також адреси об'єктів критичної, цивільної та військової інфраструктури у столиці.

Вказані завдання чоловік передавав своїй знайомій – 60-річній мешканці Києва, яка на власний мобільний телефон фотографувала ці об'єкти. Зібрану інформацію, а також координати розташування об'єктів жінка передавала спільнику через мобільні додатки для спілкування.

Під час досудового розслідування встановлено, що з березня по червень жінка зібрала та передала співучаснику інформацію про 21 вищевказаний об'єкт. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Обвинувальний акт стосовно неї у вересні 2022 року направлено до суду. Її спільника судитимуть заочно,

– наголосили у прокуратурі.

Яке покарання йому світить

Київська міська прокуратура вже скерувала до Солом'янського районного суду міста Києва обвинувальний акт щодо кримчанина. Його звинуватили за кількома статтями, зокрема у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі до 10 років.

Раніше СБУ затримала ексвласника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у державній зраді. В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у тому, що він співпрацював із Росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну.

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