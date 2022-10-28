Вместе с сообщницей мужчина передал врагу информацию о 21 вышеуказанном объекте.

Важно В Харьковской области обезвредили сеть российского ГРУ: помогали бить по ВСУ и "охотились" за HIMARS

Как действовал злоумышленник

По данным следствия, мужчина, находясь на территории временно оккупированного Крыма, после начала полномасштабного вторжения России в Украину был завербован спецслужбами государства-агрессора. От российских кураторов он получил задачу, используя свои связи, организовать сбор и передачу информации о:

передвижении на территории Киева и Киевской области украинских войск,

расположении блокпостов,

а также адресов объектов критической, гражданской и военной инфраструктуры столицы.

Указанные задачи мужчина передавал своей знакомой – 60-летней жительнице Киева, которая на свой мобильный телефон фотографировала эти объекты. Собранную информацию, а также координаты расположения объектов, женщина передавала сообщнику через мобильные приложения для общения.

В ходе досудебного расследования установлено, что с марта по июнь женщина собрала и передала соучастнику информацию о 21 вышеуказанном объекте. В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Обвинительный акт по отношению к ней в сентябре 2022 года направлен в суд. Ее сообщника будут судить заочно,

– отметили в прокуратуре.

Какое наказание ему светит

Киевская городская прокуратура уже направила в Соломенский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении крымчанина. Его обвинили по нескольким статьям, в частности, в совершении государственной измены в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до 10 лет.

Ранее СБУ задержала экс-собственника "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в государственной измене. Вячеслава Богуслаева подозревают в том, что он сотрудничал с Россией и предоставлял врагу запчасти к самолетам и вертолетам, которыми оккупанты атакуют Украину.

Как это было – скандал вокруг завода "Мотор Сечь": смотрите видео