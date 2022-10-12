Зловмисники мали широкий спектр завдань. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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На Харківщині знешкодили мережу російського ГРУ

Зокрема, викриті пособники ворога:

збирали та передавали інформацію про дислокацію ЗСУ та військової техніки;

займалися коригуванням і звітували про результати завдання ракетно-артилерійських ударів Росії по об’єктах України;

"полювали" за ракетними системами HIMARS.

Як виявилось, організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували "в темну".

Зокрема, створили групи у месенджерах, в яких, маскуючись "побутовими розмовами", дізнавалися про результати "прильотів" по об’єктах, а також про пересування української військової техніки, її кількість та вид тощо.

Обидва організатори погодилися на співпрацю з Росією з ідеологічних міркувань та через обіцянки "високих посад" у разі окупації регіону. Також за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду,

– зазначили у відомстві.

До речі, один із них на початку війни перебрався на тимчасово окуповану територію і звідти продовжив свою підривну діяльність. І це при тому, що його син є військовослужбовцем ЗСУ та воює проти загарбників.

Наразі СБУ затримала агента ГРУ, який залишився на території, підконтрольній Україні. Внаслідок серії обшуків було отримано докази його злочинної співпраці з ворогом. Слідчі оголосили йому про підозру за статтею про державну зраду. Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ викрила мережу російського ГРУ / фото Служба безпеки України

Мешканець Чугуєва працював на російську агентуру

Як повідомили в Офісі генпрокурора, мешканець Чугуєва допомагав російській агентурі в проведенні підривної діяльності проти України. За плідну співпрацю йому обіцяли високу посаду, коли регіон буде повністю окуповано військовими країни-агресора.

Він дізнавався у місцевих мешканців та своїх знайомих, маскуючи це під звичайну розмову, про розташування ЗСУ на Харківщині. Найголовнішою його задачею було встановлення місцезнаходження іноземної військової техніки, насамперед ракетних систем "HIMARS".

Після отримання інформації чоловік залишав на картах необхідні позначки для подальшої передачі російському куратору.

У підсумку правоохоронці затримали його. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.



Мешканець Чугуєва працював на російську агентуру / фото Офіс генпрокурора

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