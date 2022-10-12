Злоумышленники имели широкий спектр задач. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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В Харьковской области обезвредили сеть российского ГРУ

В частности, разоблачены пособники врага:

собирали и передавали информацию о дислокации ВСУ и военной техники;

занимались корректировкой и отчитывались о результатах нанесения ракетно-артиллерийских ударов России по объектам Украины;

"охотились" за ракетными системами HIMARS.

Как оказалось, организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они сформировали пул информаторов из круга знакомых и друзей, которых использовали "в темную".

В частности, создали группы в мессенджерах, в которых, маскируясь "бытовыми разговорами", узнавали о результатах "прилетов" по объектам, а также о передвижении украинской военной техники, ее количестве и виде.

Оба организатора согласились на сотрудничество с Россией по идеологическим соображениям и из-за обещаний "высоких должностей" в случае оккупации региона. Также за каждую порцию информации они получали денежное вознаграждение,

– отметили в ведомстве.

Кстати, один из них в начале войны перебрался на временно оккупированную территорию и продолжил свою подрывную деятельность. И это при том, что его сын военнослужащий ВСУ и воюет против захватчиков.

В настоящее время СБУ задержала оставшегося на территории агента ГРУ подконтрольной Украине. В результате серии обысков были получены доказательства его преступного сотрудничества с врагом. Следователи объявили ему о подозрении по статье о государственной измене. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ разоблачила сеть российского ГРУ / Фото Служба безопасности Украины

Житель Чугуева работал на российскую агентуру

Как сообщили в Офисе генпрокурора, житель Чугуева помогал российской агентуре в проведении взрывной деятельности против Украины. За плодотворное сотрудничество ему обещали высокую должность, когда регион будет полностью оккупирован военными страны-агрессора.

Он узнавал у местных жителей и своих знакомых, маскируя это под обычный разговор о расположении ВСУ на Харьковщине. Самой главной его задачей было установление местонахождение иностранной военной техники, прежде всего ракетных систем "HIMARS".

После получения информации мужчина оставлял на картах необходимые отметки для последующей передачи российскому куратору.

В результате правоохранители задержали его. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.



Житель Чугуева работал на российскую агентуру / Фото Офис генпрокурора

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