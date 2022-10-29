Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що у Харкові затримали чоловіка, який надсилав росіянам координати населених пунктів області.

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У Харкові затримали ворожого агента

За інформацією Білошицького, затриманий блукав містом під час комендантської години. Правоохоронці зупинили його та перевірили. У його телефоні виявили листування з абонентами Росії, які можуть свідчити про співпрацю з країною-агресором.

Також у телефоні затриманого виявили скриншоти з перерахунками з російського банку.

Зазначається, що у спілкуванні, яке знайшли у телефоні, чоловік демонстрував прихильність окупантам та надсилав координати населених пунктів Харківської області.



У Харкові затримали російського шпигуна / Фото Патрульної поліції Харкова



Зрадник передавав важливі дані окупантам / Фото Патрульної поліції Харкова

Правоохоронці викрили нових колаборантів

Нещодавно правоохоронці затримали мешканця Ізюму. Він передавав окупантам адреси проживання українських військових та заможних односельців. Крім того, зрадник щодня привозив продукти окупантам, щоб ті почували себе безтурботно.

Днями раніше правоохоронцям вдалося викрити зрадників у Миколаєві. Виявилося, що один із чиновників міста керував російською агентурою та передавав ворогу дані про ЗСУ. Окрім того, зрадник ділився з окупантами списками загиблих українських військових.

Також одного з колаборантів затримали на Донеччині. Він "здавав" ворогу місця перебування учасників руху спротиву під час тимчасової окупації Лиманської громади. Зрадник дозволяв окупантам розграбовувати будинки місцевих фермерів, які виїхали з області.

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