Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Харькове задержан мужчина, который посылал россиянам координаты населенных пунктов области.

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В Харькове задержали вражеского агента

По информации Белошицкого, задержанный бродил по городу во время комендантского часа. Правоохранители остановили его и проверили. В его телефоне была обнаружена переписка с абонентами России, которая может свидетельствовать о сотрудничестве со страной-агрессором.

Также в телефоне задержанного обнаружили скриншоты с перерасчетами из российского банка.

Отмечается, что в переписке, которую нашли в телефоне, мужчина демонстрировал благосклонность к оккупантам и отправлял координаты населенных пунктов Харьковской области.



В Харькове задержан российский шпион / Фото Патрульной полиции Харькова



Предатель передавал важные данные оккупантам / Фото Патрульной полиции Харькова

Правоохранители разоблачили новых коллаборантов

Недавно правоохранители задержали жителя Изюма. Он передавал оккупантам адреса проживания украинских военных и зажиточных односельчан. Кроме того, предатель ежедневно привозил продукты оккупантам, чтобы те чувствовали себя беззаботно.

На днях ранее правоохранителям удалось разоблачить предателей в Николаеве. Оказалось, один из чиновников города руководил российской агентурой и передавал врагу данные о ВСУ. Кроме того, предатель делился с оккупантами списками погибших украинских военных.

Также одного из коллаборантов задержали в Донецкой области. Он "сдавал" врагу местонахождение участников движения сопротивления в период временной оккупации Лиманской общины. Предатель разрешал оккупантам грабить дома уехавших из области местных фермеров.

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