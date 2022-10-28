Следствие установило, что в феврале 2022 года в сопровождении российских военных подозреваемые незаконно пересекли государственную границу Украины. Они приехали в село Катюжанка Вышгородского района Киевской области, которое в то время находилось под оккупацией.

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Пропагандировали "русский мир" в Киевской области

Подозреваемые приехали для того, чтобы распространять пропаганду "идей русского мира" среди местного населения. Предатели призвали жителей Киевщины поддерживать оккупационную власть и признать ее легитимность. Также они активно раздавали интервью антиукраинского характера представителям росСМИ.

В Киевской области подозреваемые посетили штаб оккупантов, который базировался на территории сельской школы. Там русские военные оборудовали боевые позиции для военной техники, хранили оружие, боеприпасы и топливо.

На школьном стадионе была оборудована посадочная площадка для вражеских вертолетов и боевые позиции реактивной системы залпового огня "Град". Оттуда враг каждую ночь обстреливал позиции ВСУ. Также на территории школы размещались помещения для допросов граждан Украины, в том числе пленных.



Нардепы-беглецы приехали пропагандировать "русский мир" на Киевщине / Фото Офис Генерального прокурора

Что известно о предателях

В сентябре правоохранители сообщили о подозрении по факту государственной измены двум бывшим народным депутатам и так называемому министру иностранных дел псевдореспублики в Донецкой области.

По данным СБУ, речь идет о бывших народных депутатах от "Партии регионов" Олеге Цареве и Владимире Олейнике, а также Наталии Никоноровой. С начала российской агрессии в 2014 году они прячутся от украинского правосудия.

Еще в апреле 2014 года прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по поводу посягательства нардепом Царевым на территориальную целостность страны. За такие действия в период военного положения Цареву может угрожать пожизненное лишение свободы.

Справочно. Царев известен своими сепаратистскими заявлениями. Он критиковал события Майдана и называл новую власть нелегитимной, настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного, пропагандировал идею децентрализации власти вплоть до создания "Федеративной республики Новороссия", куда, по его мнению, должны войти Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Одесская , Запорожская, Николаевская и Днепропетровская области.

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