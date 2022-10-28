Следствие установило, что в феврале 2022 года в сопровождении российских военных подозреваемые незаконно пересекли государственную границу Украины. Они приехали в село Катюжанка Вышгородского района Киевской области, которое в то время находилось под оккупацией.
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Пропагандировали "русский мир" в Киевской области
Подозреваемые приехали для того, чтобы распространять пропаганду "идей русского мира" среди местного населения. Предатели призвали жителей Киевщины поддерживать оккупационную власть и признать ее легитимность. Также они активно раздавали интервью антиукраинского характера представителям росСМИ.
В Киевской области подозреваемые посетили штаб оккупантов, который базировался на территории сельской школы. Там русские военные оборудовали боевые позиции для военной техники, хранили оружие, боеприпасы и топливо.
На школьном стадионе была оборудована посадочная площадка для вражеских вертолетов и боевые позиции реактивной системы залпового огня "Град". Оттуда враг каждую ночь обстреливал позиции ВСУ. Также на территории школы размещались помещения для допросов граждан Украины, в том числе пленных.
Нардепы-беглецы приехали пропагандировать "русский мир" на Киевщине / Фото Офис Генерального прокурора
Что известно о предателях
- В сентябре правоохранители сообщили о подозрении по факту государственной измены двум бывшим народным депутатам и так называемому министру иностранных дел псевдореспублики в Донецкой области.
- По данным СБУ, речь идет о бывших народных депутатах от "Партии регионов" Олеге Цареве и Владимире Олейнике, а также Наталии Никоноровой. С начала российской агрессии в 2014 году они прячутся от украинского правосудия.
- Еще в апреле 2014 года прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по поводу посягательства нардепом Царевым на территориальную целостность страны. За такие действия в период военного положения Цареву может угрожать пожизненное лишение свободы.
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