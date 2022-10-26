Під варту взято мешканця Ізюмщини

Так, мешканця нещодавно звільненої Ізюмщини взято під варту. Як відомо, він передавав окупантам адреси проживання українських військових та заможних односельців.

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За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 30-річному чоловіку за фактом пособництва державі-агресору. Раніше він вже був судимий.

Як повідомляє слідство, під час окупації села Гороховатка на Ізюмщині місцевий обрав для себе шлях співпраці з ворогами. Так, чоловік надавав російським військовослужбовцям відомості про особливості села для забезпечення орієнтування та злагодженості дій російської армії на місцевості.

Крім того, зрадник щодня привозив продукти окупантам, щоб ті почували себе безтурботно.

Також чоловік передавав інформацію про будинки заможних місцевих мешканців для їх подальшого пограбування російськими військовослужбовцями.

Мешканець Бучі співпрацював з росіянами

Днями українські силовики затримали колаборанта з Бучі, який співпрацював з окупантами у момент захоплення росіянами Київщини. Після звільнення області від загарбників, чоловік намагався "замаскувати" свої злочини, вступивши в добробат.