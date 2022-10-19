За даними слідства, підозрюваний, маючи проросійські погляди, під час окупації Бучі добровільно погодився співпрацювати з військовослужбовцями Росії.

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Зрадник брав участь у каральних рейдах окупантів і допомагав виявляти та фізично знищувати учасників руху спротиву.

Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу російським окупантам, після чого йому видали зброю, військову форму російського зразка та "інструкції" щодо подальших дій проти українських захисників,

– розповіли у СБУ.

Перебуваючи на ворожому БТРі спільно з ворогом, він увірвався до подвір'я будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців ТрО. У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації.

Колаборант залишився у звільненому місті, і, намагаючись приховати свої злочини, вступив до лав добробату. Надалі він планував відновити свої зв'язки з окупантами для передачі їм розвідданих. Проте СБУ своєчасно викрила зрадника.

Яке покарання світить зраднику

Йому повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Зауважимо, що після деокупації українськими військами частини загарбаних Росією територій нашої країни почали з'ясовуватись факти колаборації. Серед зрадників є і освітяни. Освітній омбудсмен також розповів, що відповідно до Кримінального кодексу України на освітян-зрадників очікує покарання. Їх можуть ув'язнити та заборонити вчителювати.

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